Путина возмутила тендерная система пополнения библиотек

Президент России Владимир Путин согласился с тем, что применение норм тендерной системы для пополнения библиотек нуждается в корректировке.

На заседании Совета по культуре и искусству вдова писателя Александра Солженицына, возглавляющая фонд его имени, Наталья Солженицына посетовала, что тендерная система закупки книг нередко приводит к тому, что «в библиотеку поступает макулатура вместо качественных изданий», передает ТАСС.

По словам президента, закон о контрактной системе, регулирующий правила госзакупок (44-ФЗ), носит универсальный характер. «Но применительно к закупкам книг это удивительно», – заметил Путин, подчеркнув, что к данной теме уже приходилось неоднократно возвращаться.

«Я попрошу администрацию президента вместе с правительством продумать (данный вопрос – прим. ВЗГЛЯД). Это просто ни в какие ворота не лезет», – сказал глава государства.

Он прокомментировал и ряд других предложений Солженицыной, в том числе по поддержке книжных магазинов. Путин назвал непростым вопросом идею предоставления льгот собственникам помещений, у которых арендуются площади под такие магазины. «Давайте подумаем еще раз, вместе вернемся к этому», – сказал Путин.

При этом президент одобрил идею Солженицыной о поддержке малых издательств с помощью грантов. «Вы правы, с помощью грантов надо их поддерживать. У нас такой опыт есть, опыт хороший», – сказал Путин, поручив первому заместителю главы своей администрации Сергею Кириенко подготовить соответствующие предложения.

Президент также отреагировал на предложение провести социальные кампании по продвижению чтения: бесплатно размещать рекламу в СМИ, развивать сеть ярмарок.

«Что касается рекламы самого чтения как такового, развития книжных ярмарок – они у нас тоже проводятся и в Москве, и в других регионах. Но это абсолютно точно: о рекламе надо подумать», – сказал Путин.

Отвечая на предложение учредить специальные стипендии для поддержки писателей, глава государства ответил, что в России уже присуждаются писательские премии. «Мы посмотрим повнимательнее, как это можно сделать: расширить и придать более значимый и ощутимый масштаб», – добавил он.

На заседании внимание президента обратили на опыт ряда скандинавских стран, где библиотеки составляют рейтинги востребованности современных авторов, а государство премирует писателей в соответствии с этими рейтингами. Комментируя это, российский лидер отметил, что такую инициативу нужно «проработать, посмотреть». «Здесь очень много возникает мыслей всяких, потому что рейтинг востребованности не всегда, вы со мной согласитесь, отвечает качеству. Это рыночная категория. Но, тем не менее, над этим нужно подумать, я согласен с вами», заключил президент.

Ранее Путин пообещал разобраться с абсурдной возрастной маркировкой книг, которая мешает книготорговле, театру, кинематографу, музеям и библиотекам.