Путин пообещал разобраться с абсурдной возрастной маркировкой книг

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская пожаловалась президенту России Владимиру Путину на абсурдную возрастную маркировку литературы, которая мешает книготорговле, театру, кинематографу, музеям и библиотекам.

«Позвольте мне напомнить, что книготорговле, театру, кинематографу, а также музеям, библиотекам уже не первый год мешает абсурдная возрастная маркировка произведений литературы и искусства, известные вам хорошо 0+, 6+, 12+, 16+», – сказала Ямпольская на заседании, передает РИА «Новости».

Она привела в пример роман Михаила Шолохова «Тихий Дон»: произведение является частью школьной программы по литературе, однако маркируется как 18+, и, если его продадут или выдадут ребенку моложе, последует наказание. Также, указала Ямпольская, под абсурдную маркировку попадают произведения Виктора Астафьева, Василия Шукшина, Даниила Гранина, и даже у всемирно известной трагедии «Ромео и Джульетта» маркировка 16+. Ямпольская подчеркнула, что эта маркировка – не рекомендация, а императив, закрепленный в законе. По словам парламентария, на ТВ маркировка уже превратилась в профанацию.

«Малыш и Карлсон» – 16+. Меня удивляет, почему не 18+? Мужчина без определенного рода занятий, подозрительно дружит с маленьким мальчиком, мне кажется, надо идти на «полный запрет», – возмутилась Ямпольская.

Она напомнила, что Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, который оставит лишь одно отсечение для литературы – маркировку 18+, и то ее введение будет жестко регламентироваться, все остальные «отметки» должны носить рекомендательный характер.

«Я надеюсь, что невзирая на сопротивление большого числа охранителей дремучих, по вашему выражению, Владимир Владимирович, нам удастся этот законопроект довести до основного и окончательного чтения», – добавила депутат.

Путин со своей стороны идею поддержал, отметив, что проработает ее, в том числе в списке поручений, которые будут даны по итогам заседания Совета.

«Что касается конкретных предложений, связанных с возрастной маркировкой: ну конечно, мы уже не первый раз к этому возвращаемся. Давайте вернемся еще раз, соответствующие поручение по результатам нашей сегодняшней встречи, беседы я обязательно сформулирую, в том числе и по этому направлению. Также как и отнесение книготорговли к определенным видам деятельности», – сказал президент.

Ранее Путин сообщил, что правительство выделит более 8 млрд рублей для музыкальных школ и школ искусств по национальному проекту «Культура».