Минздрав признался в отсутствии способного изменить расклад сил препарата от COVID-19

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что препарата от коронавируса, который мог бы кардинально поменять расклад сил, пока нет.

Министр отметил, что сегодня речь идет о фармацевтически не контролируемой инфекции.

«Мы получили некоторые варианты борьбы с ней, но тем не менее абсолютного пока лекарственного препарата, который бы кардинально поменял расклад сил, пока в мире нет», – передает РИА «Новости» слова Мурашко.

Он добавил, что система здравоохранения России работает на полную мощность, поэтому в настоящее время всем необходимо сплотиться и соблюдать меры профилактики.

«Система сегодня работает на полную мощность, поэтому просто необходимо сейчас всем сплотиться вокруг того, чтобы остановить этот процесс инфекционный», – сказал Мурашко.

Он отметил, что каждый житель страны должен привнести свой вклад в победу над коронавирусом – носить маски, соблюдать социальную дистанцию.

Мурашко также заявил, что во всех регионах сформированы телемедицинские центры для консультаций пациентов с коронавирусом.

«Сегодня в каждом регионе сформированы уже в крупных городах такие телемедицинские центры за очень короткий промежуток времени, которые обзванивают пациентов, которые используют доступ к электронной истории болезни для того, чтобы в остром периоде отследить состояние пациента», – сказал он.

По словам министра, такая практика должна тиражироваться. В последующем она покажет себя и в наблюдении пациентов с хроническими заболеваниями, считает он.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей.

В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

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