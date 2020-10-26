На танкере в Азовском море произошел обрыв поврежденной конструкции

Фрагмент палубы, поврежденный при ЧП на танкере в Азовском море и мешавший буксировке судна, оборвался, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«После водолазного осмотра было установлено, что при буксировке судна мешает завернутый через борт фрагмент палубы – он 8-метровый, свисал до дна и цеплялся за грунт. Готовились к его обрезке, но сегодня в 6.20 произошел обрыв этой палубной конструкции. Сейчас [спасательный буксир] «Меркурий» снимается с якоря и отбуксирует его на северо-восток для повторной постановки на якорь, после чего снова будет обследование, прибудет группа водолазов с оборудованием для обрезки под водой – чтобы дальше безопасно буксировать», – сообщил источник ТАСС.

Он добавил, что накануне танкер осмотрели представители следственных органов.

Взрыв на танкере «Генерал Ази Асланов» в Азовском море в устье Керченского пролива произошел в субботу. Танкер пустым шел в Ростов-на-Дону. По предварительным данным Росморречфлота, взорвались пары нефтепродуктов из-за нарушения техники безопасности или проведения огневых работ. После взрыва трех членов экипажа выбросило за борт, их ищут, еще десятерых спасло проходящее мимо судно «Сириус», состояние спасенных удовлетворительное.