Глава Кузбасса заразился коронавирусом

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев получил положительный результат теста на коронавирус, сообщило главное управление по работе со СМИ администрации регионального правительства.

«[Губернатор] чувствует себя удовлетворительно, тест [на коронавирус] сдал, результат положительный», – рассказали ТАСС в главном управлении.

Глава региона продолжает лечиться дома и работает в дистанционном формате, общаясь с правительством по видеосвязи.

21 октября Цивилев рассказал, что у него появились характерные для коронавируса симптомы, из-за чего он принял решение уйти на самоизоляцию и работать в дистанционном режиме.

До этого глава Красноярска Сергей Еремин заявил, что его тест на коронавирус показал положительный результат, он находится на самоизоляции.