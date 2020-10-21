Глава Кузбасса ушел на самоизоляцию из-за симптомов коронавируса

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал, что у него появились характерные для коронавируса симптомы, из-за чего он принял решение уйти на самоизоляцию и работать в дистанционном режиме.

«Мы с супругой заболели. У Анны Евгеньевны пришел положительный тест на коронавирус», – передает слова губернатора РИА «Новости». По его словам, у него с женой проявляются одинаковые симптомы: температура и легкий кашель.

«Лечение будем проходить на дому. Работа правительства проходит и далее в круглосуточном режиме. Я осуществляю руководство правительством в дистанционном формате, при помощи видеоконференций», – сказал Цивилев.

Глава Кузбасса добавил, что основной задачей властей региона остается здравоохранение и оказание медицинской помощи жителям региона.

«Мы должны снять всю лишнюю нагрузку с наших врачей, чтобы они могли сконцентрироваться на самом главном – оказании медицинской помощи жителям Кузбасса. Второе, что находится под нашим пристальным вниманием – это обеспечение медицинскими препаратами Кузбасса», – сказал губернатор.

Цивилев напомнил, что медики сейчас работают на пределе возможностей, и все жители региона должны с уважением относиться к их труду, так как врачи сейчас – главная защита. «Коронавирус – это реальность, заболеть им может каждый, поэтому еще раз обращаюсь к вам с просьбой соблюдать масочный режим, социальную дистанцию», – заключил губернатор.

Ранее глава Красноярска Сергей Еремин заявил, что его тест на коронавирус показал положительный результат, он находится на самоизоляции.