В Москве за сутки умерли 62 пациента с коронавирусом

В российской столице за сутки скончались еще 62 пациента с коронавирусом, общее число умерших достигло 6442, следует из данных оперативного штаба.

«В Москве скончались 62 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – говорится в Telegram-канале оперштаба.

За минувшие сутки в России зафиксировано 16 тыс. 710 случаев коронавируса, общее число выявленных случаев в стране достигло 1 млн 513 тыс. 877. В Москве за сутки выявлено 4 тыс. 455 случаев, в Санкт-Петербурге – 709, в Московской области – 491.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.