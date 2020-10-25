Итоговая явка на украинских выборах составила 35,94%

Итоговая явка на местных выборах на Украине по состоянию на 20.00 (21.00 мск) составила 35,94%, сообщила гражданская сеть «Опора».

«Явка на местных выборах 2020 года составила 35,94%. В 2015 году, когда выбирали местные власти, явка была больше – 46,5%. А на выборах народных депутатов в прошлом проголосовало 49,3% избирателей», – говорится в сообщении «Опоры», передает РИА «Новости».

Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти на Украине избираются на пятилетний срок. При этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому парламентом постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех «вооруженных формирований» и передачи контроля над украино-российской границей. Также не прошли выборы в областные советы на подконтрольной украинским властям территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский в день выборов в органы местного самоуправления инициировал проведение всеукраинского опроса по важным для страны темам. Большинство участников опроса в рамках местных выборов на Украине поддержали сокращение числа депутатов Верховной рады с 450 до 300, легализацию каннабиса и введение пожизненного заключения для коррупционеров, свидетельствуют данные exit poll социологической группы «Рейтинг».