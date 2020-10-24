Посольство США посоветовало согражданам в Минске запастись едой

Граждан США, находящихся в Минске, предупредили о массовых протестах на фоне «ультиматума» бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской руководству республики, в связи с чем им рекомендовано запастись едой и лекарствами.

«Учитывая ультиматум, силы безопасности и протестующие могут активизироваться во время протестов, демонстраций, митингов и других подобных массовых мероприятий. Избегайте собраний, следите за новостями, обеспечьте как минимум трехдневный запас еды, воды, лекарств, денег и других предметов первой необходимости на случай чрезвычайных ситуаций», – говорится в сообщении на сайте посольства США в Минске.

Американцам также рекомендовано всегда иметь при себе удостоверение личности, в том числе паспорт США с действующей белорусской визой или действующим штампом о безвизовом въезде. В посольстве отметили, что белорусские силовики уже не раз задерживали и арестовывали участников и организаторов демонстраций, и в этой связи попросили своих сограждан проявлять повышенную бдительность.

Ранее Тихановская предъявила действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко «ультиматум», заявив, что через 13 дней начнется забастовка всех предприятий республики, если власти не выполнят требования оппозиции.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Он объяснил, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.

Лукашенко назвал протестующих в Минске «мордоворотами», которым платят за участие в несанкционированных акциях.