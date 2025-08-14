Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.4 комментария
Экс-депутат Госдумы от Крыма Бальбек объявлен в розыск
Бывший депутат Государственной думы России от Крыма Руслан Бальбек объявлен в розыск сотрудниками УМВД по Симферополю.
Бальбек разыскивается по неуточненной статье Уголовного кодекса России, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
«Сотрудниками полиции УМВД России по г. Симферополю по статье УК РФ разыскиваются следующие граждане: Бальбек Руслан Исмаилович, 28.08.1977 г. р.», – говорится в сообщении в Telegram-канале МВД по Республике Крым.
Помимо Бальбека в розыск объявлены Андрей Цурканенко и Сергей Крылов. Согласно открытым источникам, Бальбек был депутатом Госдумы VII созыва и заместителем председателя комитета по делам национальностей с 2016 по 2021 год.
В прошлом году российские правоохранители объявили в международный розыск экс-депутата Государственной думы Вадима Белоусова.