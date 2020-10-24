Посол в США назвал незаконными санкции против российского НИИ

Россия отвергает обвинения США против Центрального научно-исследовательского института химии и механики и считает санкции нелегитимными, сообщил в пятницу посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Полностью отвергаем выдвинутые администрацией [США] обвинения против ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики». Вновь подчеркиваем нелегитимность любых односторонних рестрикций», – передает ТАСС его слова.

Антонов заметил, что в отличие от Соединенных Штатов «Россия не ведет наступательные операции в киберсфере». По его словам, «вредоносная деятельность в информпространстве противоречит принципам российской внешней политики, национальным интересам и пониманию межгосударственных отношений».

«Призываем США отказаться от порочной практики голословных нападок. Исходим из того, что интересам наших стран отвечает профессиональный диалог по вопросам международной информационной безопасности, восстановить который предложил президент Российской Федерации Владимир Путин», – добавил Антонов.

Напомним, Вашингтон ввел санкции против российского федерального государственного предприятия (ФГУП) «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики» (ЦНИИХМ) по американскому закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Ранее дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал санкционный список в отношении России за инцидент с блогером Алексеем Навальным. Сообщалось, что санкции будут введены против российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ).