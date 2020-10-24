Священник оценил инициативу российской гимнастки о продаже мест крестных для ребенка

В истории гимнастки сборной России по акробатике Алены Кулаковой, предложившей статус крестных для ее будущего ребенка за новый айфон и самый мощный макбук, виден церковный кризис института восприемников, считает председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии священник Святослав Шевченко.

«Алене Кулаковой удалось шокировать публику – российская гимнастка в своем Instagram решила сделать предложение тем, кто пожелает стать крестными родителями ее будущего ребенка. Условия недвусмысленны: за двенадцатый iPhone и самый мощный макбук. Всерьез считаю, что дело тут совсем не в молодой спортсменке – может быть она банально решила заняться раскруткой своего аккаунта. ... Лично мне, как священнику, в этой истории виден церковный кризис института восприемников – именно так называются крестные родители по-церковному. Такое отношение к подготовке к таинству крещения допускаем мы, православные христиане, и, в частности, духовенство», – отметил он в своем Youtube-канале.

Священник добавил, что в последнее время много делается для решения этой проблемы. В частности, во многих епархиях сейчас «проводится катехизаторские курсы перед крещением, но это – капля в море, поскольку большинство россиян к вопросу выбора крестных до сих пор относятся формально».

«Это очень плохо, ведь нередко бывает так, что человек принимает таинство крещения только для того, чтобы стать крестным родителем, а это ни в коем случае недопустимо. ... Дошло даже до порочной практики одновременного крещения восприемников с их крестниками, что является полной профанацией таинства и нарушает каноническую логику этого института», – добавил Шевченко.

По его словам, крестные издавна исполняли роль «навигаторов, наставников в сложном мире церкви», и в случае смерти кровных родителей «нередко брали на себя обязанности по дальнейшему воспитанию и обеспечению этих ребятишек в таинстве крещения». «Никто не призывает вернуться к древним формам, можно просто взять основные схемы и механизмы, а все остальное отладить с помощью инновации и цифровизации», – подытожил священнослужитель.

Ранее член сборной России по спортивной акробатике Алена Кулакова опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором объявила о беременности и предложила «места крестным родителям». Она объяснила, что ей будет тяжело растить ребенка одной, а с «крестными» это будет проще. При этом по данным РенТВ, у спортсменки есть супруг.

В соцсетях на девушку обрушилась волна критики, передает «Московский комсомолец». Посыпались предложения интимного характера, кто-то написал, что хочет побывать на родах и сделать селфи. Кулакову назвали «торговкой ребенком», «худшей матерью года», а кто-то подумал, что аккаунт девушки взломали.

«То есть, в принципе пофиг, если ими окажутся педофилы или садисты, главное, чтобы заплатили?» – уточнила пользователь Инна Рубикова.

«Какая-то подстава. Девочка-спортсменка, титулованная. Не верю, что может опуститься до такого уровня», – высказался Дмитрий Неверов.

«Вот так продавать право быть крестным, смеясь над христианскими традициями. С огнем играешь», – высказался Денис Внимательный.

Вскоре девушка объяснила мотивы своего поступка. Кулакова заявила, что в СМИ перевернули информацию. «Я прекрасно понимаю, что спортсмены, звезды и бизнесмены не могут родить себе ребеночка. Даже певица Ольга Бузова не может иметь детей. Я хотела обратить внимание на проблему детских домов и усыновление детей. Очень много детей, которые потом вырастают озлобленными и идут криминальным путем. Той же Ольге Бузовой я могу предложить стать крестной, вместе с Давой (бойфренд певицы), они посмотрели бы на моего ребеночка, поиграли с ним. Повторю, я не продаю ребенка», – сказала она.