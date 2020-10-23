Армия Карабаха начала зачистку на передовой в Мартунинском районе

Подразделения Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики зачищают от азербайджанских диверсантов участок передовой в Мартунинском районе Карабаха, сообщил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«В течение дня проводилась операция по нейтрализации диверсионных групп противника близ сел Шехер и Дживани (Мартунинский район). Подразделения Армии обороны достигли здесь конкретных успехов, в частности, почти полностью зачищен населенный пункт Шехер и прилегающий к нему лес. На определенных участках лесистой местности эти работы продолжаются», – передает РИА «Новости» его слова.

Ованнисян заметил, что на южном направлении карабахские силы отбили несколько атак ВС Азербайджана, нанеся им урон. «Некоторые подразделения были разгромлены, их остатки, бросив военную технику, попытались укрыться в ближайших лесах и оврагах», – отметил он.

При этом представитель минобороны добавил, что Армия обороны Карабаха оттеснила противника на участке южнее города Бердзор. «Напряженность сохраняется, идут «очаговые» бои, противник пытается напасть на дороги, узлы, эти попытки пресекаются», – сказал он.

Тем временем минобороны Азербайджана сообщило, что заявления Еревана о потерях большого количества азербайджанской бронетехники не соответствуют действительности.

«Высказывания представителя министерства обороны Армении о якобы потере азербайджанской армией в ходе боевых действий большого количества бронированной и автомобильной техники свидетельствуют о том, что он совершенно не владеет информацией об оперативной обстановке. Информация не имеет ничего общего с реальностью и является дезинформацией, призванной успокоить напуганное армянское общество. Достаточно посмотреть видео, предоставленные министерством обороны Азербайджана, чтобы определить, у какой стороны сколько военной техники уничтожено и сколько осталось», – отметили в Баку.

Кроме того, в ведомстве добавили, что «у армии достаточно бронетехники для нанесения ударов по противнику, и она применяется по решению командования с учетом местности, оперативной обстановки, различных тактических приемов и методов».

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.