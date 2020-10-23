Спецназовца приговорили за убийство помощника прокурора в Москве

Бабушкинский районный суд Москвы назначил бывшему спецназовцу ГРУ Максиму Лунегову семь лет колонии строгого режима за убийство 23-летнего помощника межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова.

«Суд поставил признать виновным Лунегова по ч. 1 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности), а также по ч. 3 ст 162 УК РФ («Разбой, сопряженный с незаконным проникновением в жилище»). Путем частичного сложения наказаний суд приговорил Лунегова к лишению свободы сроком в семь лет и один месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – цитирует ТАСС приговор суда. Отмечается, что осужденный полностью признал вину и сотрудничал со следствием после задержания.

По данным следствия, житель Перми Андрей Глухих со своим знакомым, экс-сотрудником ГРУ Лунеговым, познакомились в интернете с 23-летним помощником прокурора Некрасовым. Последний пригласил новых знакомых к себе домой. Там налетчики избили его и ограбили, оставив связанного без сознания, что привело к смерти мужчины. Их добычей стали 100 рублей и вещи общей стоимостью 42 тыс. 800 рублей. В марте 2020 года Бабушкинский суд Москвы приговорил Глухих к семи с половиной годам колонии. Его признали виновным по ч. 3 ст. 162 УК РФ.

Лунегов же пытался скрыться от следствия за границей. Однако его задержали в столице Киргизии Бишкеке сотрудники местного Комитета национальной безопасности, а позже выдали российской стороне.

Ранее пресс-служба СК по Мурманской области сообщала, что следователи передали в суд уголовное в отношении двух сотрудников полиции, которые инсценировали задержание браконьера.