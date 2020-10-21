На полицейских завели дело за инсценировку задержания браконьера

Следователи передали в суд уголовное в отношении двух сотрудников полиции, которые инсценировали задержание браконьера, сообщает пресс-служба СК России по Мурманской области.

«В августе 2019 года двое сотрудников одного из подразделений полиции Мурманской области, в обязанности которых входило пресечение преступлений, связанных с незаконной добычей (выловом) водных биологических ресурсов в местах нереста и на миграционных путях к местам нереста, склонили ранее судимого жителя области к инсценировке незаконного вылова одного экземпляра рыбы – лосось атлантический», – говорится в сообщении СК.

По данным следствия, за свои действия ранее судимый мужчина получил денежное вознаграждение. Отмечается, что один из полицейских признал вину и активно сотрудничал со следствием. Второй свою вину полностью отрицает. Уголовные дела возбуждены по статьям 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и 307 УК РФ «Дача заведомо ложных показаний» направлены в суд.

Видео инсценированного задержания было опубликовано телеканалом «Вести.RU».

Ранее в Следственном комитете России сообщали, что в отношении инспектора отдела по делам несовершеннолетних в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в рамках расследования стрельбы, устроенной 18-летним молодым человеком в Нижегородской области.