Названы причины катастрофы Ан-26 под Харьковом

Правительственная комиссия по расследованию авиакатастрофы самолета Ан-26 под Харьковом выяснила причины аварии, среди них есть и ошибки пилотов, и технические неисправности самолета, сообщил вице-премьер Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Уруский сообщил, что комиссия одобрила предварительный отчет о результатах расследования. Этот документ будет обнародован на заседании кабинета министров Украины 28 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «РБК-Украина».

«Комиссия выявила системные нарушения в организации полетов. Имеется в виду от командования Воздушных сил до бригады, где произошла эта трагедия», – сказал он.

Были установлены как основные причины катастрофы, так и косвенные. Среди них – ошибки пилотов, а также технические неисправности самолета – отказ системы ПРТ-24 (система «предельного регулирования температуры»).

Вице-премьер отметил, что эта неисправность привела к внештатной ситуации на борту, но не должна была привести к крушению самолета.

«К большому сожалению, комиссия подтверждает, что во время полетов, не только этого – последнего, но и других, было очень много нарушений, в том числе со стороны экипажа и руководителей полета», – добавил Уруский.

Напомним, в Харьковской области разбился самолет Ан-26, на котором летели военные летчики и курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба.

Российские летчики выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26.

Пресс-служба офиса генерального прокурора Украины сообщила, что из 27 находившихся на борту Ан-26 погибли 25 человек, двое курсантов спаслись. Позже президент страны Владимир Зеленский сообщил, что выжить удалось только одному курсанту.

Власти страны рассматривали четыре основных версии авиакатастрофы, в том числе неисправность самолета, а также ненадлежащую подготовку борта к полету. Сообщалось, что были извлечены «черные ящики» упавшего в городе Чугуеве в Харьковской области самолета.