Описана картина глобальной катастрофы на Земле

Ученые впервые описали подробности самой страшной катастрофы в истории планеты Земля, после которой вымерло 95% морских и 75% сухопутных животных.

Исследователи Центра изучения океана и Центра изучения геологических наук имени Гельмгольца в Германии впервые подробно описали глобальную катастрофу, которая произошла на Земле 252 млн лет назад. В качестве причины бедствия ученые называли вулканическую активность на территории нынешней Сибири, сообщает EurekaAlert.

Ученые исследовали раковины ископаемых брахиопод на предмет изотопов бора, что позволило установить изменение значений pH морской воды до и после катастрофы. Отмечается, что уровень pH влияет на содержание углекислого газа в атмосфере. Исследователи выяснили, что из-за большого количества высвободившейся магмы в атмосфере появилось большое количество углекислого газа. Этот газ выходил на поверхность несколько тысячелетий и привел к сильному парниковому эффекту, вызвав сильное потепление и закисление океана. Это привело к исчезновению морских кальцифицирующих организмов.

Кроме того, парниковый эффект обусловил и химическое выветривание на суше. Множество питательных веществ попало в океаны, чрезмерно удобряя их, разрастались мертвые зоны, которые были лишены кислорода. Воздействие сразу нескольких факторов уничтожило разные группы животных.

В свою очередь руководитель группы исследователей Хана Юрикова предупредила, что сравнение вулканических выбросов с выходом углерода антропогенного характера некорректно. Она отметила, что использование всего ископаемого топлива не приведет к такой концентрации оксида углерода, какая сформировалась 252 млн лет назад.

«Вместе с тем беспокойство вызывает тот факт, что темпы накопления парникового газа сейчас в 14 раз превышают темпы, наблюдаемые во время величайшей биологической катастрофы в истории Земли», – сказала ученый.

Ранее сообщалось о влиянии глобального потепления на таяние льда в Антарктиде, на основе антарктических исследованиях последних десятилетий. Кроме того, ученые рассказали о влиянии изменения климата на земледелие.

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