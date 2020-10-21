Госдума одобрила проект закона о правительстве

Госдума одобрила во втором, основном, чтении проект нового закона о правительстве, которым устанавливаются порядок формирования и полномочия кабмина.

Проект закона, который внес президент Владимир Путин, направлен на дальнейшую реализацию новых положений Конституции, передает ТАСС.

Документом определяется статус правительства, организационно-правовые основы его формирования и деятельности, закрепляется положение о том, что правительство входит в единую систему публичной власти, координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти и способствует устранению разногласий между ними.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников указал сроки принятия закона о правительстве.