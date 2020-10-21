Кравчук назвал четыре условия достижения мира в Донбассе

Глава делегации Киева в контрольной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал четыре условия для достижения мира на юго-востоке страны.

Политик указал на необходимость принятия законов о реинтеграции региона.

«Это огромный массив документов, включающий в себя периоды до и после войны, в частности период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Украина 24» слова Кравчука.

Экс-президент отметил, что процесс реинтеграции Донбасса в состав Украины комплексный, и он должен состоять из четырех компонентов. По словам Кравчука, это прекращение военных действий, проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях, формирование там исполнительной власти, а также принятие пакета экономических законов.

Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук призвал полпреда России Бориса Грызлова «не выдвигать ультиматумов» Украине. По мнению украинской стороны, нужно не создавать «камни преткновения», а сфокусироваться «на усилении режима прекращения огня, освобождении удерживаемых сторонами лиц, решении проблем, в решении которых заинтересованы простые люди».

Позже стало известно о том, что представители ОБСЕ предложили «взять паузу» в работе Трехсторонней контактной группы по Донбассу на фоне споров об аудио- и видеофиксации переговоров. Об этом сообщили источники, близкие к украинской делегации.

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