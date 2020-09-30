Кравчук призвал Россию «не выдвигать ультиматумов» Украине

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук призвал полпреда России Бориса Грызлова «не выдвигать ультиматумов» Украине.

В ходе видеоконференции Кравчук заявил, что российской стороне не следует «блокировать» переговоры, нужно «сосредоточиться на вопросах, в решении которых заинтересованы граждане Украины».

По мнению Кравчука, необходимо сосредоточиться на «реализации решений глав государств «нормандского формата», достигнутых во время Парижского саммита», чтобы приблизить «мир, к которому так стремятся люди», передает РИА «Новости».

Представители Киева выразили готовность вести «конструктивную работу над решением вопросов, входящих в повестку дня».

По мнению украинской стороны, нужно не создавать «камни преткновения», а сфокусироваться «на усилении режима прекращения огня, освобождении удерживаемых сторонами лиц, решении проблем, в решении которых заинтересованы простые люди».

«Не выдвигайте нам ультиматумов. Мы не в СССР и не под Кремлем», – заявил Кравчук, добавив, что Украина является «независимым государством», которое «не позволит диктовать ей любые условия».

Напомним, парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех «вооруженных формирований» и передачи контроля над украино-российской границей.

Грызлов сообщал, что республики Донбасса требуют изменить постановление Верховной рады о назначении местных выборов в связи с нарушением обязательств Киева по выполнению Минских соглашений.

По словам Грызлова, Киев фактическом прекратил реализацию Минских соглашений.

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