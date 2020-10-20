Мэр Бишкека подал в отставку

Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку, он сообщит об этом во вторник, передают местные СМИ.

Агентство 24.kg сообщает со ссылкой на источники в аппарате муниципалитета, что Суракматов намерен объявить об этом официально во вторник на пресс-конференции, передает ТАСС.

Ранее об отставке Суракматова по собственному желанию сообщалось 6 октября.

Между тем во вторник стало известно, что врио президента Киргизии Садыр Жапаров оправдан по делу о попытке насильственного захвата власти в 2012 году.

Напомним, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на фоне беспорядков в стране объявил о решении покинуть пост, спикер киргизского парламента Канат Исаев отказался исполнять обязанности главы государства, в результате врио президента стал премьер-министр Жапаров.

Премьером освобожденный из колонии оппозиционер Жарапов был избран после того, как Кубатбек Боронов подал в отставку с поста главы правительства.