Анкара назвала Турцию и Азербайджан одним народом

Азербайджан пока не обращался за военной помощью к Турции в связи с обострением карабахского конфликта, однако при необходимости Анкара ответит положительно, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Пусть Армения уйдет из Карабаха, мы с азербайджанцами один народ, и нет ничего более естественного, чем быть рядом с ними. У Азербайджана есть потенциал, чтобы самостоятельно бороться за свои земли», – цитирует РИА «Новости» Чавушоглу.

По его словам, Азербайджан не направлял Турции никаких запросов о военной помощи, но «если такой запрос будет, то кто бы что ни говорил, Турция на него ответит положительно».

Также глава турецкого МИД заявил, что мир будет выгоден всем, в первую очередь самой Армении.

«Тем, кто поддерживает Армению, следует призвать ее к прекращению оккупации азербайджанских земель», – добавил Чавушоглу.

Напомним, новое обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны.

Турция заявила, что готова оказывать поддержку Азербайджану. В Кремле подчеркивали, что любые заявления о военной поддержке Азербайджана или Армении подливают масло в огонь конфликта между странами.

Президент России Владимир Путин, французский лидер Эммануэль Макрон и американский президент Дональд Трамп призвали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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