Армения заявила о втором за день уничтоженном самолете Азербайджана

Армянские военные уничтожили второй за день самолет ВВС Азербайджана в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

«Армянские силы ПВО на северо-восточном направлении линии соприкосновения в Арцахе в 12.15 (11.15 мск) сбили самолет противника, а на северном направлении с 12.07 до 12.10 – два беспилотника», – написала Степанян в Facebook.

Ранее в пятницу она сообщила об одном уничтоженном самолете и одном беспилотнике Азербайджана, а накануне – о трех сбитых самолетах.

В пятницу Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

Новое обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны.

Турция заявила, что готова оказывать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя. В Кремле подчеркивали, что любые заявления о военной поддержке Азербайджана или Армении подливают масло в огонь конфликта между странами.

Напомним, президент России Владимир Путин, французский лидер Эммануэль Макрон и американский президент Дональд Трамп призвали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД