Вице-премьер Польши Качиньский ушел на карантин

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS), вице-премьер страны Ярослав Качиньский ушел на карантин после контакта с зараженным COVID-19, сообщил вице-председатель PiS Радослав Фогель.

«Вице-премьер, глава PiS Ярослав Качиньский после контакта с человеком, инфицированным коронавирусом, отправляется на карантин», – цитирует РИА «Новости» Фогеля.

Он добавил, что Качиньский, чувствует себя хорошо и перейдет на дистанционный режим работы.

Ранее польский министр здравоохранения Адам Недзельский сообщил, что власти Польши приняли решение внести около половины территории страны в список регионов, где складывается наиболее сложная эпидемическая ситуация. В республике были введены новые ограничительные меры. Он также сообщил, что в «красной зоне» находится половина Польши.

Напомним, число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 40 млн. человек.