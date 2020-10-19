Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 40 млн

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире в воскресенье превысило 40 млн, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

По его данным, число инфицированных сейчас составляет 40 млн 50 тыс. 902, умерли 1 млн 113 тыс. 750 человек, выздоровел 27 млн 503 тыс. 601. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (8 млн. 154 тыс. 936). Далее следуют Индия (7 млн 550 тыс. 273) и Бразилия (5 млн 224 тыс. 362), передает ТАСС.

За минувшие сутки в России выявлено 15 тыс. 982 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

На ваш взгляд Что страшнее – карантин или коронавирус? Карантин

Коронавирус



Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.