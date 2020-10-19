Рысь напала на девочку в Подмосковье

Прокуратура Московской области начала проверку сообщений о нападении рыси на девочку в Истринском городском округе.

О происшествии стало известно из местных СМИ, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

По предварительным данным, животное покусало девочку во время прогулки ребенка в одном из поселков округа.

В августе два медведя в сочинском поселке Дагомыс загрызли зашедшего к ним в вольер 11-летнего мальчика.