СК завершил расследовании дела о гибели детей в лагере «Холдоми»

В Следственном комитете сообщили о завершении расследования уголовного дела о гибели детей при пожаре в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае.

Следствие предъявило обвинение директору лагеря Максиму Кузнецову и директору компании-владельца лагеря «Экстрим-Сервис» Виталию Бурлакову по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», говорится на сайте ведомства.

Кроме того, обвинение в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц, предъявили начальнику районного отдела МЧС Эдуарду Новгородцеву.

По версии следствия, Кузнецов и Бурлаков при организации отдыха детей разместили их в брезентовых палатках, оборудованных системами электроснабжения и обогрева с нарушениями техники пожарной безопасности. Выявивший в начале июля эти нарушения Новгородцев не предпринял мер к их устранению. Неполадки в работе систем привели к пожару, в результате которого погибли четверо детей. Сейчас уголовное дело отправлено в Генпрокуратуру России для утверждения обвинительного заключения.

25 июля администрация Хабаровского края выступила с ходатайством о присвоении звания Героя России погибшему при спасении детей при пожаре Алексею Мартыненко. Его посмертно наградили орденом Мужества.