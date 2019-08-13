Спасавшего детей из горящего лагеря под Хабаровском мальчика наградили посмертно

Спасавшего детей при пожаре в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае 11-летнего Алексея Мартыненко посмертно наградили орденом Мужества, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

«Одиннадцатилетний Алексей Мартыненко, погибший в результате пожара в детском палаточном лагере на турбазе «Холдоми», представлен к высокой государственной награде. Указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, Алексей награжден орденом Мужества посмертно», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Мальчик погиб от ожогов в больнице спустя сутки после пожара.



Сообщается также, что указом президента России медалью «За спасение погибавших» посмертно награждена педагог-психолог средней общеобразовательной школы села Нелькан Аяно-Майского района Ольга Лапоникова.

15 ноября 2017 года возле села при заходе на посадку потерпел крушение пассажирский самолет Л-410. Лапоникова сопровождала ребенка, при крушении самолета она пристегнула девочку и накрыла ее собой.

В ночь на 23 июля во время организованного отдыха в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел пожар, в результате которого погибли четыре ребенка, травмы получили 13 человек, в том числе восемь детей. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. метров.

25 июля администрация Хабаровского края выступила с ходатайством о присвоении звания Героя России погибшему при спасении детей при пожаре Алексею Мартыненко.