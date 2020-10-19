Роспотребнадзор предупредил о приближении пика по коронавирусу

Россия, вероятно, приближается к пику по числу новых случаев коронавирусной инфекции, выявляемых за сутки, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Действительно, сейчас мы находимся в фазе роста заболеваемости и, возможно, приближаемся к ее пику», – передает РИА «Новости» слова Пшеничной.

Она уточнила, что несмотря на каникулы у школьников и удаленную работу у части работающих людей, рост заболеваемости пока продолжается. Ограничительные меры не сразу дают эффект даже при строгом соблюдении, пояснила Пшеничная.

«Должен пройти хотя бы один инкубационный период – это 14 дней. Сейчас выявляют как раз заболевших в течение последних двух недель», – отметила эпидемиолог.

По ее словам, на пике заболеваемости коронавирусной инфекцией число новых случаев, выявляемых за сутки, вероятно, не превысит отметку в 20 тысяч.

«Предполагаю, что на пике заболеваемости мы не преодолеем отметку в 20 тысяч. Но на этот прогноз могут оказать негативное влияние несоблюдение рекомендованных профилактических мер (масочный режим, социальное дистанцирование, гигиена рук), а также переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в это время года, которые на время могут снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и COVID-19», – сказала Пшеничная.

Она уточнила, что в первой декаде ноября, возможно, начнется процесс стабилизации эпидемической ситуации и затем постепенное снижение роста заболеваемости.

Однако, по словам эксперта, все зависит от сознательности граждан – от того, как они будут соблюдать меры профилактики распространения коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 15 982 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни».

Всего в стране выявлено 1 415 316 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 075 904 человек, из них 5328 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 179 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 24 366 человек.

Накануне, 18 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 15 099. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 228.