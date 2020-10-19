Губернатор рассказал о «красных приливах» на Камчатке

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19 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 11:01  |  vz.ru
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Москва рассчитывает на помощь дворников из провинции

Кто будет чистить московские дворы от снега и льда Максим Блинов/РИА Новости
Столица России оказалась в миграционной ловушке – зима уже близко, а хрестоматийных таджиков с ломом в руках стало гораздо меньше. Из-за пандемии они покинули Москву. Такие опасения следуют из заявления мэра города Сергея Собянина. Он полагает, что дефицит дворников могут восполнить наши соотечественники из других регионов. Поедут ли они на работу в Москву, и если да, то на каких условиях? Подробности...
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«Дело Навального» подрывает авторитет иностранных спецслужб

Навальный удивительно быстро пришел в себя после «двойного отравления» супертоксичным «Новичком» instagram.com/navalny
В западной прессе появилась новая версия «отравления» Навального. Как пишет теперь британская Guardian, блогера и не планировали убивать, а хотели только припугнуть, и занималась этим якобы «Вторая служба ФСБ». Информацию об этом изданию предоставили некие источники, связанные с европейскими разведками. Однако данная версия, по мнению экспертов, выглядит чрезвычайно нелепо и не выдерживает никакой критики. Подробности...
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Как сорвалась попытка добавить Су-34 уникальные «морские» возможности

Это не Су-34, это Су-32ФН Reuters
Бомбардировщик Су-34 по праву вызывает чувство гордости – эта во многом выдающаяся боевая машина отлично проявила себя в Сирии. Однако мало кто знает, что для нее изначально предусматривалась и морская модификация. «Морской» Су-34 должен был совсем недавно поступить на вооружение. Что дала бы реализация этой идеи ВМФ России и почему она сорвалась? Подробности...
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Эрдоган строит «тюркский мир» в зоне жизненных интересов России

Амбиции Эрдогана распространяются далеко за пределы Турции REUTERS/Goran Tomasevic
Вмешательство Турции в карабахский конфликт обнажило опасную для России тенденцию. Провозглашенная Анкарой концепция «Один народ – два государства» подразумевает, что жители Азербайджана – такие же турки, как сами турки. Теперь же на наших глазах происходит переход к концепции «один народ – одно государство», а значит, Турция начинает интегрировать в свой состав территории, когда-то принадлежавшие России. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Не читайте перед обедом антисоветских газет

Максим Соколов, публицист
То ли тирания какая-то плюшевая, то ли свободные камни с каким-то изъяном, то ли камлания прогрессивной общественности сами по себе, а экзистенциальный прорыв к свободе, через тернии к звездам, сам по себе. Подробности...
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Геронтократия защищает США

Дометий Завольский, историк-архивист
Современная медицина хоть уже замедляет (неравномерно) старение, но еще не омолаживает. Есть риск получить геронтократию в яркой обертке: вроде бы активных политиков, кои десятилетиями будут мыслить по-стариковски. Подробности...
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Русское вино взбирается на третью полку

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Говорят, хороший винодел – не тот, кому удалось произвести качественное вино, «вино на удачу», но тот, кто ежегодно выдает стабильно высокое качество. Русские виноделы научились делать отличные вина. Осталось всего ничего – найти своего, русского, потребителя. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Губернатор рассказал о «красных приливах» на Камчатке

    19 октября 2020, 10:24

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал о случаях «красных приливов» – активном размножении водорослей, которое, по мнению ученых, привело к выбросу токсинов у побережья полуострова.

    «Мы с уверенностью можем сказать, что гидробионты погибли из-за «красных приливов», из-за водорослей, микроорганизмов, которые в очень больших количествах появились в наших водах. Однако мы до сих пор не знаем, что вызвало эти «красные приливы». В прошлые годы мы никогда не сталкивались с ними в таких масштабах. Да, в некоторых заливах Камчатки иногда случается подобное, но последние 10–15 лет мы не сталкивались с такой массовой гибелью морских обитателей», – передает RT слова Солодова.

    Губернатор заметил, что подобные случаи происходят во всём мире.

    «Этот случай на Камчатке – не первый. В 1970-х годах из-за «красных приливов» погибали даже люди - после приема в пищу морепродуктов, отравленных этими самыми «красными приливами». Сейчас уровень токсичности менее серьезный», – рассказал Солодов.

    Он отметил, что ученые точно не знают, почему «красный прилив» произошел именно сейчас.

    «Да, лето в этом году выдалось очень теплое, изменение климата могло повлиять на те или иные процессы в океане. Другая гипотеза заключается в том, что вред, который человек наносит океану в глобальных масштабах, стал слишком велик и океан таким образом нам, людям, говорит: «Довольно! Прекратите, вам следует что-то изменить в своем образе действий», – сказал губернатор.

    Он выразил уверенность, что данное явление на Камчатке связано с антропогенными факторами.

    Напомним, загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Минприроды Камчатского края сообщило, что помимо Халктырского пляжа загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива. В тот же день на терпящий экологическое бедствие Халактырский пляж на Камчатке прибыла техника.

    Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова поблагодарила блогеров за оперативное размещение информации о катастрофе на удаленном побережье Тихого океана, подчеркнув, что сразу после появления в соцсетях сообщений о ЧП ведомство организовало рейд. В Генпрокуратуре сообщали, что в пробах воды, взятой криминалистами МВД на Халактырском пляже на Камчатке, ядовитых веществ в них нет, но найдены следы горюче-смазочных материалов. Также в воде не найдены следы гептила, который входит в состав ракетного топлива и продуктов его разложения.

    В настоящее время многие ученые называют одной из возможных причин произошедшего версию, связанную с массовым цветением водорослей. В качестве возможных причин такого цветения могут быть, в частности, поступление питательных веществ антропогенного происхождения и изменение климата.


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