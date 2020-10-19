Губернатор рассказал о «красных приливах» на Камчатке

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал о случаях «красных приливов» – активном размножении водорослей, которое, по мнению ученых, привело к выбросу токсинов у побережья полуострова.

«Мы с уверенностью можем сказать, что гидробионты погибли из-за «красных приливов», из-за водорослей, микроорганизмов, которые в очень больших количествах появились в наших водах. Однако мы до сих пор не знаем, что вызвало эти «красные приливы». В прошлые годы мы никогда не сталкивались с ними в таких масштабах. Да, в некоторых заливах Камчатки иногда случается подобное, но последние 10–15 лет мы не сталкивались с такой массовой гибелью морских обитателей», – передает RT слова Солодова.

Губернатор заметил, что подобные случаи происходят во всём мире.

«Этот случай на Камчатке – не первый. В 1970-х годах из-за «красных приливов» погибали даже люди - после приема в пищу морепродуктов, отравленных этими самыми «красными приливами». Сейчас уровень токсичности менее серьезный», – рассказал Солодов.

Он отметил, что ученые точно не знают, почему «красный прилив» произошел именно сейчас.

«Да, лето в этом году выдалось очень теплое, изменение климата могло повлиять на те или иные процессы в океане. Другая гипотеза заключается в том, что вред, который человек наносит океану в глобальных масштабах, стал слишком велик и океан таким образом нам, людям, говорит: «Довольно! Прекратите, вам следует что-то изменить в своем образе действий», – сказал губернатор.

Он выразил уверенность, что данное явление на Камчатке связано с антропогенными факторами.

Напомним, загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Минприроды Камчатского края сообщило, что помимо Халктырского пляжа загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива. В тот же день на терпящий экологическое бедствие Халактырский пляж на Камчатке прибыла техника.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова поблагодарила блогеров за оперативное размещение информации о катастрофе на удаленном побережье Тихого океана, подчеркнув, что сразу после появления в соцсетях сообщений о ЧП ведомство организовало рейд. В Генпрокуратуре сообщали, что в пробах воды, взятой криминалистами МВД на Халактырском пляже на Камчатке, ядовитых веществ в них нет, но найдены следы горюче-смазочных материалов. Также в воде не найдены следы гептила, который входит в состав ракетного топлива и продуктов его разложения.

В настоящее время многие ученые называют одной из возможных причин произошедшего версию, связанную с массовым цветением водорослей. В качестве возможных причин такого цветения могут быть, в частности, поступление питательных веществ антропогенного происхождения и изменение климата.