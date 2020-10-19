РФПИ подписал соглашение о распространении вакцины «Спутник V» в Индии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал договор с фармацевтической компанией Mankind Pharma в Дели о распространении своей вакцины «Спутник V» в Индии, сообщили СМИ.

Издание Livemint со ссылкой на два осведомленных источника отметило, что официальное подтверждение этой информации будет сделано на этой неделе, передает РИА «Новости».

Ранее генеральный контролер лекарственных средств Индии (DCGI) дал разрешение на проведение второй и третьей фаз клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

В сентябре РФПИ и индийская фармацевтическая компания Dr Reddy's договорились о проведении клинических исследований «Спутника V» в Индии. По договору РФПИ обеспечит поставку 100 млн доз вакцины компании Dr. Reddy's.

Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В сентябре все российские регионы получили первые пробные партии вакцины. В гражданский оборот российская вакцина против коронавируса «Спутник V», как ожидается, поступит 1 января 2021 года.

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