Азербайджан заявил о готовности передать тела погибших армянских военных

Баку готов начать процесс передачи Еревану тел армянских военнослужащих, оставшихся на территории республики, сообщила госкомиссия Азербайджана.

«В соответствии с духом временного прекращения огня в гуманитарных целях, объявленного между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения на заседаниях государственной комиссии по вопросам пленных, пропавших без вести и заложников с представительством Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане, была заявлена готовность передать тела армянских военнослужащих, находящихся на территории Азербайджана по заранее согласованному коридору в направлении Товузского района госграницы», – сообщила госкомиссия, передает РИА «Новости».

Ранее Армения обвинила Азербайджан в отказе договориться о выводе раненых с поля боя в Карабахе.

Советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян заявил, что на линии соприкосновения сложилась критическая эпидемическая ситуация, так как, по его словам, Азербайджан не забирает тела убитых.

В Нагорном Карабахе в 23.00 мск вступило в силу гуманитарное перемирие, которое объявили Азербайджан и Армения. Вскоре и Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о результатах, достигнутых Азербайджаном в Карабахе. В Иране заявляли, что «Армения должна вернуть Азербайджану территорию Нагорного Карабаха».