Перемирие вступило в силу в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе вступило в силу гуманитарное перемирие, которое объявили Армения и Азербайджан.

Перемирие вступило в силу в 00.00 18 октября по местному времени (23.00 17 октября мск). Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что с наступлением перемирия «ситуация на передовой успокоилась», передает РИА «Новости».

Пресс-служба азербайджанского МИДа сообщила, что руководители внешнеполитических ведомств Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию в регионе, Байрамов поблагодарил Анкару за «поддержку позиции Азербайджана, основанной на международном праве», передает ТАСС.

Напомним, Армения и Азербайджан объявили перемирие с полуночи 18 октября. МИД непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сообщил, что НКР готова соблюдать условия перемирия. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Нагорном Карабахе, где 27 сентября началось обострение конфликта. Баку и Ереван уже объявляли перемирие с 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в его нарушении.

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