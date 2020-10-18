Азербайджан обвинил Армению в грубом нарушении перемирия

Вооруженные силы Армении грубо нарушили перемирие, заявило минобороны Азербайджана.

Как заявили в азербайджанском оборонном ведомстве, «несмотря на объявление о новом гуманитарном прекращении огня», Армения «грубо нарушила соглашение». Азербайджан обвинил Армению в обстреле «из минометов и артиллерии окрестностей Джебраила» и «освобожденных сел на реке Араз».

Отмечается, что «среди личного состава нет пострадавших». Азербайджан «принял адекватные меры реагирования». Указывается, что «войска проводят соответствующие действия на всем фронте на выгодном уровне, на значительных высотах и позициях», передает РИА «Новости».

Напомним, перемирие, которое объявили Армения и Азербайджан в Нагорном Карабахе, вступило в силу в 00.00 18 октября по местному времени (23.00 17 октября мск). Позднее Армения заявила, что, «в очередной раз нарушив режим гуманитарного прекращения огня, противник» произвел артиллерийский и ракетный обстрелы.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД