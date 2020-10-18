В Карабахе заявили о бессрочном перемирии Азербайджана и Армении

Перемирие в Нагорном Карабахе является бессрочным, оно действует на некоторых участках линии соприкосновения, но есть направления, где Азербайджан пытается прорвать оборону, заявил советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян.

«В целом режим гуманитарного перемирия действует на некоторых участках линии соприкосновения, но есть направления, где ВС Азербайджана пытается прорвать оборонительную систему Карабаха. Все эти действия пресекаются. Думаю, противник продолжит активные действия на некоторых участках», – передает его слова РИА «Новости».

Советник президента НКР заявил, что целью ВС Азербайджана является находящееся на границе с Ираном на реке Аракс водохранилище у Худаферинских мостов, которым в основном пользуется иранская сторона. «Противник пытается вывести из строя или захватить этот стратегически важный узел, чтобы получить рычаги влияния на Иран», – сказал Бабаян.

«Само перемирие – бессрочное, хотя некоторые должностные лица Азербайджана заявляют, что оно объявлено на несколько дней. Ничего подобного нет. Если они говорят о нескольких днях, значит собираются прибегнуть к новым действия. Но это перемирие бессрочное», – пояснил он.

Советник добавил, что основная цель для карабахской стороны сейчас – избежать новых жертв. Он добавил также, что на линии соприкосновения сложилась критическая эпидемическая ситуация, так как, по его словам, Азербайджан не забирает тела убитых.

При этом, по данным госслужбы по ЧС Карабаха, в ночь на воскресенье ВС Азербайджана не обстреливали населенные пункты: нарушение было на линии соприкосновения.

В то же время, в минобороны Азербайджана заявили, что ВС Армении нарушили режим прекращения огня на госгранице. В армянском оборонном ведомстве обвинения опровергли.

Напомним, в минобороны Армении заявили, что Азербайджан на фоне перемирия в Нагорном Карабахе предпринял наступление на границе с Ираном.

Армия обороны Карабаха и МИД НКР возложили на Баку ответственность за обострение ситуации на линии соприкосновения на фоне объявленного перемирия.

Минобороны Азербайджана в свою очередь заявило о попытках атаки ВС Армении на линии соприкосновения в Карабахе.

В Нагорном Карабахе в 23.00 мск вступило в силу гуманитарное перемирие, которое объявили Азербайджан и Армения. Вскоре и Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о результатах, достигнутых Азербайджаном в Карабахе. В Иране заявляли, что «Армения должна вернуть Азербайджану территорию Нагорного Карабаха».

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