Армения заявила о четырех подбитых танках ВС Азербайджана на юге Карабаха

Армия обороны Карабаха (вооруженные подразделения непризнанной Нагорно-Карабахской Республики) подбила четыре азербайджанских атакующих танка на южном направлении линии соприкосновения, сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

«На южном направлении линии соприкосновения подразделения Армии обороны (Карабаха) подбили четыре атакующих танка противника. На южном фланге противник применяет большое количество беспилотников и артиллерийских средств», – передает ее заявление РИА «Новости».

Напомним, в минобороны Армении заявили, что Азербайджан на фоне перемирия в Нагорном Карабахе предпринял наступление на границе с Ираном.

Армия обороны Карабаха и МИД НКР возложили на Баку ответственность за обострение ситуации на линии соприкосновения на фоне объявленного перемирия.

В Нагорном Карабахе в 23.00 мск вступило в силу гуманитарное перемирие, которое объявили Армения и Азербайджан. Вскоре и Армения, и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о результатах, достигнутых Азербайджаном в Карабахе. В Иране заявляли, что «Армения должна вернуть Азербайджану территорию Нагорного Карабаха».