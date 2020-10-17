На Украине возмутились вмешательством США в вопрос покупки вакцины «Спутник V»

Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) назвала вмешательство Вашингтона в вопрос закупки Киевом российской вакцины от коронавируса «Спутник V» «хамским образчиком внешнего управления США Украиной».

«Посольство США на своей странице в социальной сети Facebook обнародовало сообщение о том, что Украина не будет покупать российскую вакцину от коронавируса. Это решение посольства США было доведено до министра здравоохранения Украины Максима Степанова на спешно организованной встрече с временной поверенной в делах США на Украине Кристиной Квин. Это грубое и возмутительное вмешательство во внутренние дела Украины является реакцией на позицию украинского министра, который ранее допустил возможность закупки российской вакцины, и служит хамским образчиком внешнего управления США нашей страной, которое даже не пытаются маскировать», – говорится в заявлении на сайте партии.

Сообщается, что данный случай в полной мере отражает недееспособность правительства страны и всей власти президента Владимира Зеленского. В ОПЗЖ увидели прямую заинтересованность США в росте заболеваемости COVID-19 и смертности от коронавируса на Украине и расценили действия Вашингтона как создание угрозы национальной безопасности и акт агрессии, «ведущейся инструментами гибридной и биологической войны». В качестве аргумента в заявлении говорится о широкой сети биолабораторий Пентагона на Украине, которых обвиняют в распространении инфекционных заболеваний.

Напомним, в начале октября президент России Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин встретились с председателем политсовета украинской партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком. В рамках встречи Путин заявил о готовности предоставить Украине вакцину от коронавируса.

После этого министр здравоохранения Украины не исключил возможность закупки вакцины от коронавируса в России, если она будет одобрена ВОЗ. Однако позже он предложил пока не рассматривать возможность закупки российской вакцины от коронавируса, потому что, по его словам, она не прошла определенные стадии клинических испытаний.

Зеленский раскритиковал украинских политиков за прививку российской вакциной. Между тем украинская элита, вопреки желанию президента страны Владимира Зеленского, уже объявила охоту за российской вакциной от коронавируса.