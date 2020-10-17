Постпред России сказал, какими могут быть ответные меры на санкции ЕС

Россия ответит Евросоюзу зеркальными персональными мерами на санкции, введенные под предлогом инцидента с блогером Алексеем Навальным, они коснуться Германии и Франции, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

«Несомненно, зеркальные ответные меры будут приняты. Поскольку санкции введены персональные, то и ответ будет, очевидно, персональным», – цитирует РИА «Новости» Чижова.

Он подчеркнул, что ответные меры могут коснуться двусторонних отношений Москвы именно с Берлином и Парижем, «ведь никто не скрывает, что за этим шагом стояли именно они». Чижов предположил, что поскольку у этого процесса были именно такие инициаторы, все прошло столь быстро.

По словам постпреда, решение Евросоюза о санкциях по инциденту с Навальным подтвердило худшие опасения, что отношения России и ЕС будут доведены до самого низкого уровня.

Также он добавил, что среди тех, кто в ЕС выступал за санкции в связи с Навальным, явно были разногласия по этому вопросу. «Неслучайно в СМИ сначала появилась информация о девяти подпадающих под санкции лиц, потом их количество сократилось до шести», – отметил он, добавив, что инициатива санкций исходила от Франции и Германии.

Кроме того, Чижов назвал хилым политическое и юридическое обоснование санкций ЕС по Навальному.

«Насколько мы знаем, те, кто инициировал все это, ни в момент принятия соответствующих решений Советом ЕС, ни до, ни после не представили даже своим союзникам каких-либо доказательств связи перечисленных людей с этой историей, чтобы хоть как-то обосновать подобный шаг, который в любом случае является нелегитимным», – сказал Чижов.

По его словам, Германия и Франция, от которых в евросообществе многое зависит, уговорили страны ЕС и ближайших партнеров – Великобританию и Норвегию. «Они в своей, скажем мягко, наивности полагали, что то же самое должны сделать и граждане России – поверить им на слово. А доверие – очень хрупкая вещь, его очень легко разрушить и очень трудно снова склеить», – отметил постпред.

В четверг Европейский союз и Великобритания ввели в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Перед этим глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия зеркально ответит на санкции Европейского союза из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. В Совфеде также пообещали зеркальный ответ на санкции из-за «дела Навального». Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что санкции ЕС против россиян получат должную реакцию с российской стороны.

В постпредстве России при ЕС заявили, что обоснование решений ЕС при введении антироссийских санкций из-за Алексея Навального граничит с абсурдом, в нем нет даже упоминаний о каких-либо доказательствах.

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