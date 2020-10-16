Коронавирус вернулся на авианосец ВМС США «Теодор Рузвельт»

На борту авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» (USS Theodore Roosevelt) зарегистрированы новые случаи заражения COVID-19, сообщило американское издание The Hill.

«Моряки сами проинформировали о появившихся симптомах, незамедлительно получили необходимую медицинскую помощь и были перевезены с корабля в изолятор», – сообщил спикер ВМС Зак Харрелл. По его словам, «на авианосце неукоснительно применяются все меры по минимизации последствий» вспышки коронавируса, передает «Интерфакс».

Во второй половине марта стало известно об обнаружении вирус-положительного на борту авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт». После проверки всего экипажа корабля число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 840 человек. Один моряк умер.

В конце апреля командование ВМС США решило больше не публиковать официальную информацию о случаях коронавируса на американских боевых кораблях.

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