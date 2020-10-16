Названы признаки перенесенного «на ногах» коронавируса

Ученые Оксфордского университета назвали пять признаков коронавирусной инфекции, перенесенной человеком «на ногах».

Среди главных пяти признаков эксперты выделили одышку, отсутствие обоняния, боли в животе, которые могут указывать на воспалительные процессы в нижних отделах легких, беспричинную диарею и сильную усталость, пишет «Царьград».

Также сообщается о случаях конъюнктивита у людей, которые бессимптомно перенесли коронавирусную инфекцию. По мнению экспертов, бессимптомное течение коронавируса тоже опасно, ведь последствия могут проявиться позже.

Ранее врач-биофизик, ведущий специалист проекта Вакцина.ру Нелли Соседова рассказала, как выявить бессимптомный коронавирус. В то же время эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что самым надежным методом выявления COVID-19 является ПЦР-тест.

За минувшие сутки в России выявлено 15 150 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,3 млн случаев заболевания.