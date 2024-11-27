Сейчас, когда очертания международного порядка в Европе определяются на полях сражений, стабильность на юго-восточном направлении требует от Москвы инициативы и терпения.2 комментария
Энергодар остался без света из-за аварии на линии электропередачи
Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар и соседние поселения остались без электроснабжения, сообщили в городской администрации в среду вечером.
Произошло аварийное отключение высоковольтной линии за пределами города, пояснили в администрации, передает РИА «Новости».
Отмечается, что без света остались Энергодар, Каменки-Днепровская, Водяное. Власти уточнили, что энергетики приступят к ликвидации последствий аварии после выяснения причин отключения.
Во вторник украинские боевики атаковали Запорожскую АЭС и Энергодар, используя шесть беспилотников, также они нанесли два артиллерийских удара.