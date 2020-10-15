Британия расширила карантинные меры для прибывающих из-за границы

Власти Британии ввели обязательный двухнедельный карантин для прибывающих в страну из Италии, Ватикана и Сан-Марино, сообщил в четверг британский министр транспорта Грант Шэппс.

«Такая мера вступает в силу с 04.00 18 октября и распространяется на всю Британию. Если вы прибыли из этих пунктов, вам будет необходимо уйти на самоизоляцию», – написал министр в своем Twitter.

Он также добавил, что в список мест, посещение которых не предполагает соблюдение обязательного карантина включен греческий остров Крит.

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Ранее глава минздрава страны Мэтт Хэнкок сообщил, что британские власти ужесточили карантинные меры в Лондоне из-за роста заболеваемости коронавирусом. «В Лондоне количество заражений удваивается каждую неделю. Мы должны действовать сейчас, чтобы не вводить более жесткие меры в дальнейшем... В консультациях с мэром и местными властями мы пришли к мнению о том, что Лондон должен быть помещен на уровень «высокий» (второй уровень в шкале)», – сказал он.

Кроме того, лидер британской оппозиции сэр Кир Стармер призвал власти страны ввести национальный локдаун продолжительностью от двух до трех недель.

До этого премьер Британии Борис Джонсон сообщил, что началась вторая волна коронавирусной инфекции, в Англии могут быть приняты самые жесткие ограничительные меры. Он отметил, что думает над тем, чтобы ужесточить ограничения «правила шести» – введенного запрета на любые собрания более шести человек, кроме учебы или рабочих встреч и задумался над введением локдауна в Британии из-за COVID-19.

В Британии уже объявляли об ужесточении мер по борьбе с коронавирусом. Джонсон подтвердил, что правила социального дистанцирования ужесточаются с 14 сентября на фоне роста количества случаев коронавируса.

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