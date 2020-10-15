Назван резко повышающий риск смерти от COVID-19 фактор

У пациентов с ожирением риск смерти при коронавирусе повышается почти в девять раз, сообщил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова, президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто.

У полных людей более чем в семь раз увеличивается вероятность тяжелого течения заболевания, добавил ученый, передает РИА «Новости».

«Как итог, мы пришли к пониманию – нужна персонализированная терапия. Она позволяет значительно снизить летальность», – отметил Шляхто.

Ранее генеральный директор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов сообщил, что риск возникновения инсультов при COVID-19 в шесть раз выше, чем при гриппе. Он также отметил, что сердечно-сосудистые заболевания встречаются у каждого третьего пациента, который госпитализирован с коронавирусом, они являются самой частой сопутствующей патологией при этом заболевании.

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