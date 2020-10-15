Кардиолог предупредил о риске инсультов при COVID-19

Риск возникновения инсультов при COVID-19 в шесть раз выше, чем при гриппе, сообщил генеральный директор НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.

«Инсульты. Их риск увеличивается существенно – в шесть раз больше, чем на фоне гриппа», – цитирует ТАСС Бойцова.

Он также отметил, что сердечно-сосудистые заболевания встречаются у каждого третьего пациента, который госпитализирован с коронавирусом, они являются самой частой сопутствующей патологией при этом заболевании. По его словам, сердечно-сосудистые заболевания не увеличивают риск заболеть COVID-19, но определяют более тяжелое течение болезни.

«Они увеличивают риск госпитализации в случае инфицирования примерно в шесть раз, увеличивают риск смерти в 12 раз», – сказал врач.

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