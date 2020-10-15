Роспотребнадзор назвал способ на треть снизить риск заражения COVID-19

Регулярное мытье рук с мылом снижает вероятность заражения коронавирусом на 36%, эта мера профилактики играет ключевую роль в борьбе с COVID-19, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Всемирный день чистых рук отмечается ежегодно 15 октября.

«По информации международной организации «Глобальное партнерство по мытью рук», мытье рук с мылом играет ключевую роль в борьбе с COVID-19. Мытье рук с мылом разрушает внешнюю мембрану вируса и тем самым инактивирует его. Исследование показало, что регулярное мытье рук с мылом может снизить вероятность заражения COVID-19 на 36%», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Мытье рук с мылом может помочь защититься и от множества других инфекционных заболеваний, в том числе, таких как холера, лихорадка Эбола, атипичная пневмония и гепатит Е. Помимо этого, мытье рук может снизить количество острых респираторных инфекций на 20%, подчеркнули в пресс-службе.

Мыть руки надо до и после использования средств индивидуальной защиты, после прихода с улицы, перед приготовлением и приемом пищи, после прикосновения к сырому мясу и рыбе, после посещения туалета, после чихания, после посещения общественных мест, после ухода за больным человеком, после смены подгузника, после уборки помещения, после общения с животными, в том числе домашними, перед сном и в других случаях, когда руки загрязнены, пояснили в пресс-службе.

«Помните, что не всегда правила мытья рук соблюдают окружающие вас люди, которые дотрагиваются до тех же предметов, что и вы, например, в транспорте, в магазинах, на работе. Мойте руки, чтобы улучшить качество жизни и сохранить хорошее самочувствие близких», – подчеркнули в ведомстве.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 14 231 новый случай коронавируса в 84 регионах, из них 25,2% не имели клинических проявлений болезни».

Всего в стране выявлено 1 340 409 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 039 705 человек, из них 7920 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 239 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 23 205 человек.

13 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 13 868. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 363.

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