Появились сведения о тайной подготовке Германии к ядерной войне

В Германии прошли тайные учения по отработке боевых действий с использованием ядерного оружия, сообщило издание Bild.

По информации издания, на авиабазе Нерфених в земле Северный Рейн – Вестфалия прошли учения под названием «Стойкий полдень» с участием немецких ВВС и их союзников по НАТО. В маневрах были задействованы истребители-бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, главная цель учений, как утверждается в материале, заключалась в отработке обороны Германии с использованием атомных бомб, передает РИА «Новости».

Также в статье высказывается мнение, что сейчас риск начала ядерной войны намного выше, чем в последние три десятилетия. Основная причина этого, по мнению авторов материала, – выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В пятницу СМИ сообщили, что Москва и Вашингтон на переговорах якобы смогли достичь «принципиальных договоренностей» по контролю над ядерными вооружениями.

Позже в прессе появились сведения, что для условия продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) США предложили России договориться не увеличивать общее число имеющихся ядерных боеголовок.

Напомним, 22 сентября президент России Владимир Путин в ходе выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал оперативно решить вопрос с продлением ДСНВ, действие которого истекает в феврале 2021 года.