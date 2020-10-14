В Киеве началась массовая акция националистов

В центре Киева начался марш украинских националистов в честь годовщины создания «Украинской повстанческой армии*» (УПА*, запрещена в России) и Дня защитника страны.

Националисты собрались в парке Шевченко около 14.00 мск с флагами украинских националистических партий и организаций, передает РИА «Новости».

Среди флагов видны знамена партий «Свобода», «Национальный корпус» (создан на базе нацбатальона «Азов», против которого в России заведено уголовное дело). Также есть флаги запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор*».

Около 15.15 мск участники вышли из парка и прошли по проезжей части бульвара Тараса Шевченко и улицы Крещатик в сторону площади Незалежности (Независимости). Автомобильное движение по улицам в районе мероприятия перекрыто.

Перед колонной движутся лидеры националистических организаций, многие участники одеты в камуфляжную форму и кричат националистические лозунги. Они планируют завершить шествие у офиса президента Украины Владимира Зеленского на улице Банковой. Движение колонны сопровождает полиция, в шествии участвуют несколько тысяч человек.

Националисты планируют потребовать у офиса президента принять закон «О защите украинской государственности от коллаборационизма» и лишить лицензии несколько украинских телеканалов, включая «112 Украина», NewsOne и «Интер» за «проявление лояльности к России».

Весной 2020 года на Украине начали вручать медали «За боевые заслуги. 75 лет победы над нацизмом» как ветеранам, воевавшим в рядах Красной армии, так и членам запрещенной в России УПА.

На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня – массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда же были зверски убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать с националистами. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против Советской армии.