В России объяснили неприемлемость принципов США в освоении Луны

«Россия в эти игры не играет, потому что у нас нет технических возможностей попасть на Луну», – сказал газете ВЗГЛЯД глава Института космической политики Иван Моисеев, комментируя призыв НАСА к Москве присоединиться к предлагаемым США «Соглашениям Артемиды» об освоении Луны и далекого космического пространства.

«Соглашения Артемиды» касаются подходов к использованию и исследованию ресурсов Луны. Это означает переход от изучения Луны к ее освоению. С изучением у нас проблем нет, а когда речь заходит о строительстве там базы, использовании лунного грунта и различных ресурсов – встает вопрос о том, кому все это будет принадлежать», – отметил Моисеев.

«Эти соглашения – на 90% продолжение договора 1967 года о принципах освоения космоса, а на 10% – предложение развить международное право до вопроса использования ресурсов. Но Россия в эти игры не играет, потому у нас нет технических возможностей попасть на Луну», – считает эксперт.

По его словам, США приглашают нас присоединиться к соглашениям из вежливости, «ведь мы же партнеры по МКС», но решение остается в любом случае за Россией.

В то же время Герой России, космонавт Александр Лазуткин считает, что «Соглашения Артемиды» для нас неприемлемы, потому что позиция России заключается в том, что космос – это всеобщее достояние. «Нельзя выделять какие-то страны и их право «застолбить» для себя Луну, как этого добивается Америка», – сказал Лазуткин газете ВЗГЛЯД.

«У нас с американцами разный менталитет. Наш принцип – сначала нужно сделать так, чтобы всем было хорошо, а потом подумать о себе. А у американцев иначе – главное, чтобы им было хорошо, а потом уже всем остальным», – заключил собеседник.

Напомним, глава НАСА Джеймс Брайденстайн выразил надежду, что Москва присоединится к предлагаемым США «Соглашениям Артемиды» об освоении Луны и далекого космического пространства.

Он заявил, что «продолжает очень сильно надеяться» на это. Он также выразил надежду, что Россия «будет следовать принципам», предложенным США, даже если не присоединится к самому договору. По словам Брайденстайна, США лишь «вводят в действие то, с чем все уже согласились в Договоре по космосу» от 1967 года.

Брайденстайн сообщил, что Соединенные Штаты подписали соглашение о совместной реализации лунной программы с Австралией, Великобританией, Италией, Люксембургом, Канадой, ОАЭ и Японией.

Глава НАСА добавил, что США работают над созданием стандартов конструкции шлюзовых отсеков, которые позволят российскому пилотируемому кораблю «Орел» состыковаться с Deep Space Gateway.

Роскосмос заявлял, что российская сторона заинтересована в том, чтобы американские коллеги создали шлюзовой отсек для корабля «Орел». При этом Россия, вероятно, не будет принимать крупномасштабного участия в американском проекте, так как тот в основном решает задачи, актуальные для США.

Напомним, членкор Академии космонавтики Андрей Ионин заявил газете ВЗГЛЯД, что «США предлагают подписать договор «Артемида» по возвращению людей на Луну прежде всего странам-сателлитам и союзникам». Весной НАСА представило основные принципы, на которых будет строиться предлагаемое международное соглашение. Речь идет о нескольких двусторонних договорах между США и странами-партнерами, в их основе будут принципы договора 1967 года. В частности, речь идет о добыче ресурсов на Луне и зонах безопасности, которые должны предотвратить «вредоносное вмешательство».

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