Названа зарплата протурецких боевиков в Карабахе Главы МИД Турции и Швеции поругались на пресс-конференции Трамп поинтересовался, что сын Байдена сделал для Батуриной за 3,5 млн долларов 14 октября 2020, 07:58 Текст: Антон Антонов

Глава американского государства Дональд Трамп задался вопросом о том, за что сын Джо Байдена Хантер получил от Елены Батуриной 3,5 млн долларов. Трамп поинтересовался тем, «как это Хантер Байден заработал 3,5 млн от жены мэра России, мэра Москвы». Президент США «хотел бы знать», что Байден-младший «делал за эти деньги». По словам Трампа, «фейковые новости отказываются говорить об этом, и слышать не хотят», передает РИА «Новости». Напомним, республиканские сенаторы в США представили доклад, в котором утверждается, что Батурина, жена экс-мэра Юрия Лужкова, перевела в 2014–2015 годах почти 3,9 млн долларов компании, сооснователем которой является Хантер Байден. При этом Лужков перестал быть мэром Москвы в 2010 году, то есть Батурина не являлась «женой мэра» на момент транзакций.

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