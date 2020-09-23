Сына Байдена заподозрили в связях с российской бизнесвумен

Сенаторы от Республиканской партии заявили, что сын кандидата в президенты США Джо Байдена Хантер Байден заключал «сомнительные сделки» с российским бизнесменом Еленой Батуриной.

Доклад по сделкам Хантера Байдена представили глава комитета Сената по внутренней безопасности Рон Джонсон, а также председатель комитета по финансам Чак Грассли, передает РИА «Новости».

«Батурина 14 февраля 2014 года перевела на банковский счет Rosemont Seneca Thornton LKC 3,5 млн долларов по «Соглашению о консалтинге DD12.02.2014. Rosemont Seneca Thornton – это инвестиционная компания, сооснователем которой является Хантер Байден», – говорится в докладе.

Батурина с 6 мая по 8 декабря 2015 года провела 11 переводов почти на 392 тыс. долларов компании BAK USA LLC.

Девять переводов на сумму 242 тыс. долларов поступили сначала на счет Rosemont Seneca Thornton, после чего их перенаправили BAK USA. В описании переводов есть надпись «договор займа», указывается в докладе.

Отмечается, что речь идет о стартапе в городе Буффало. Стартап занимался производством планшетов вместе с неназванными китайскими партнерами. Компания обанкротилась в 2019 году.

«Эти транзакции были выявлены из-за сообщений о возможной преступной деятельности Батуриной», – говорится в докладе республиканцев. При этом в докладе нет пояснений, почему сенаторы считают эти транзакции подозрительными.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. В Совфеде предсказывали влияние «ляпов» Байдена на исход выборов в США.

Напомним, в августе действующий президент США Дональд Трамп назвал Байдена худшим кандидатом от Демократической партии в истории. Кроме того, действующий президент США предрек «развалины, анархию и кровь» в случае победы Байдена на выборах в ноябре 2020 года.

Кроме того, вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест предположил, что 77-летний Байден может не дожить до инаугурации в случае победы на выборах.

Напомним, президент компании Inteco Management Елена Батурина возглавила рейтинг самых богатых женщин России по версии журнала Forbes по итогам I полугодия 2020 года, ее состояние оценивается в 1,3 млрд долларов.